Программа льготного автокредитования в России продлена до 2020 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства в понедельник, 30 июля.
Программа предполагает предоставление кредитной организацией скидки на уплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля с последующим возмещением затрат из федерального бюджета. Программа действует в России с 2015 года.
Также постановление правительства включает увеличение скидки до 25% на отечественные авто для жителей Дальнего Востока в рамках социальных программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".
"Общий объём финансирования программы – 15 млрд рублей. Принятые решения позволят в 2018 году реализовать по механизму льготного автокредитования 45 100 автомобилей, 5800 из которых будут реализованы в Дальневосточном федеральном округе", — сказано в документе.
Программа льготного автокредитования действует с 2015 года.
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