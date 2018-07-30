Фото: 04.мвд.рф
Внедорожник УАЗ-469 перевернулся на Чуйском тракте в Кош-Агачском районе Республики Алтай — водитель был доставлен в больницу.
Как сообщили в региональном МВД, авария произошла 28 июля на 814-м километре федеральной трассы.
"34-летний житель Улаганского района, не имеющий права управления транспортными средствами, управляя автомобилем УАЗ-469, двигаясь со стороны села Курай в сторону села Акташ, превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства", — приводят обстоятельства ДТП в полиции.
Водитель с полученными травмами был доставлен в районную больницу, где у него взят анализ крови на наличие алкоголя. По факту ДТП ведется административное расследование.
Комментарии
пожил я тут недавно недельку в гостях в тех диких краях.Там прав ни у кого нет в принципе)
"Ушатал" такой раритет!