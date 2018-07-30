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Началась процедура банкротства в торговой сети "Холидей". Арбитражный суд Новосибирской области ввёл наблюдение сроком на полгода — до 25 января 2019 года. В конце 2017 года компания закрыла четыре своих магазина в Алтайском крае, которые были выкуплены сетью "Лента".
Как сообщает "Континент-Сибирь", история исков компании насчитывает более 200 заявлений, а в начале июля этот список пополнил Альфа-Банк, которому "Холидей" должен почти 3 млрд рублей. Собственники торговой сети пытаются сохранить бизнес, и в 2017 году начались действия по его оптимизации. Например, в октябре федеральная сеть "Лента" купила 22 магазина "Холидея", все оставшиеся торговые точки переформатировали под бренды "Холди" и "Фермер-центр.рф". А 1 декабря компания запустила новую сеть дискаунтеров "Бум".
По итогам половины 2018 года у ритейлера насчитывалось 492 торговых объекта, но значительная их часть находилась в стадии закрытия или передачи.
На встрече с предпринимателями 25 июля врио министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов прокомментировал ситуацию, сказав, что руководство сети либо переоценило свои возможности, либо недооценило возникшие трудности.
Комментарии
Настроят супермаркетов, а покупателей нет, вот и банкротятся. Не пойму, на деньги каких покупателей отапливаются зимой огромные торговые центры
Естественная реакция на "выпросшие доходы" россиян. Все таки Холидей Классик выше средней ценовой категории. Всё "более обеспеченные" россяне потянулись в Холди дискаунтер, Низкоцен, Мария Ра , Магнит, по акциям, распродажам и далее....
на дачу они потянутся - НА ДАЧУ! Выращивать кулубнику своими руками! Многие даже бройлеров держат лето - осень на дачах, 200 % прибавка по весу.