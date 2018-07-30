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Новые очаги кори выявили специалисты в Новосибирске, передает "Интерфакс" со ссылкой на временно исполняющего обязанности министра здравоохранения региона Олега Иванинского.
Данный вопрос обсуждался 30 июля на оперативном совещании в правительстве НСО. В ходе своего выступления глава областного Минздрава отметил: "В настоящее время в больницах находятся 27 человек — 23 ребенка и четверо взрослых".
По словам Олега Иванинского, очаги кори были выявлены в Центральном и Калининском районах региональной столицы. В данный момент проводится работа по вакцинации.
Кроме того, как отметил врио министра, сейчас проводится совместная работа с органами внутренних дел, поскольку заболевшие относятся к так называемому "неорганизованному населению".
Ранее в Новосибирской области вспышка кори была выявлена в городе Обь. Тогда в больницу попали восемь детей и 18-летняя девушка.
Комментарии
Сейчас понабегут антипрививочники с рассказом о том, как полезно болеть корью)))