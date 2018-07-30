Творческо-благотворительный проект компании МТС "Поколение М" победил в номинации "Социальная ответственность медиабизнеса" Национальной премии "Медиа-менеджер России-2018".
Жюри высоко оценило проект, который посредством digital-инструментов объединяет идеи развития талантливых ребят из всех регионов страны и помощи тяжелобольным детям. На очной презентации проекта, которая состоялась в Общественной плате РФ, эксперты в области корпоративных коммуникаций и медиа отметили уникальность используемых в рамках "Поколения М" механизмов филантропии, которые позволяют создавать эффективные системы творческо-интеллектуальных лифтов для развития детей и подростков.
"Вся стратегия МТС ориентирована на решение актуальных социальных вопросов. Мы разрабатываем решения, которые повышают качество жизни людей: внедряем инновации в области здравоохранения, образования и инфраструктуры городов. МТС выступает за устранение социального неравенства. Наш флагманский социальный проект "Поколение М" с помощью цифровых технологий открывает равные возможности для развития детям всей страны. За время работы проекта 240 ребят из 60 регионов страны стали победителями проекта, и для каждого из них эта победа стала важным шагом в профессиональную сферу", – отметила на церемонии награждения руководитель благотворительных программ МТС, лидер проекта "Поколение М", лауреат премии "Медиа-менеджер России-2018" Екатерина Филатова.
Премия "Медиа-Менеджер России", вручаемая с 2001 года, считается одной из наиболее авторитетных в оценке современных достижений отечественного медиабизнеса и корпоративных коммуникаций. В 2018 году на премию в 25 номинациях были выдвинуты 115 топ-менеджеров компаний и проектов. Номинантов оценивали члены экспертного совета в составе 450 человек, жюри и попечительского совета премии.
Всероссийский благотворительный проект "Поколение М" объединяет в себе идею развития способностей школьников к разным видам искусства и сбор средств на лечение тяжелобольных детей. На виртуальных творческих площадках проекта – сайте pokolenie.mts.ru, в группе в соцсети "ВКонтакте" и на странице в Instagram – дети могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд.