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Женщину, подозреваемую в серии краж в барнаульском общественном транспорте, задержала полиция, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
"По предварительным данным, женщина совершала кражи во время поездок в городском общественном транспорте либо на остановках транспорта, зачастую в районе площади Октября. В один из вечеров она пыталась похитить кошелёк у женщины в маршрутном автобусе № 205. Однако бдительная пассажирка заметила это и привлекла внимание окружающих, которые помешали подозреваемой скрыться, а подоспевшие полицейские задержали ее", — отмечают в правоохранительном ведомстве.
В ходе проверки полицейские установили личность женщины. Ей 29 лет и ранее она была судима.
Правоохранители полагают, что задержанная совершила не одну кражу в общественном транспорте. Возбуждено уголовное дело.
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