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Ансамбль "Самоцветы", актеры кино приедут на юбилейный фестиваль Евдокимова

, ИА "Амител"
Мероприятия пройдут в поселке Верх-Обском

Фестиваль народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова "Земляки" пройдет в поселке Верх-Обском Смоленского района со 2 по 5 августа. В 2018 году фестиваль пройдет в юбилейный, десятый раз.

Как сообщают организаторы, в рамках фестиваля впервые будет проводиться Верх-Обский фестиваль кино "Верные друзья", на котором состоятся творческие встречи с народными артистами России Александром Панкратовым-Чёрным и Александром Михайловым, заслуженным деятелем искусств России Анатолием Заболоцким. Будут демонстрироваться художественные фильмы с участием артистов: "Система "Ниппель" и "Китайская бабушка", а также цикл документальных фильмов о Михаиле Евдокимове. Также покажут ленту "Не послать ли нам гонца?", которому в этом году исполняется 20 лет. Кроме того, состоится концерт любительских и профессиональных коллективов и исполнителей России "Мы зажигаем Звёзды". Для участия в концерте приглашены ансамбль народной песни "Вечёрки" Государственной филармонии Алтайского края, фольклорный народный ансамбль "Ярманка", образцовый ансамбль русского танца "Светлячки".

Завершится фестиваль гала-концертом звёзд российской эстрады. В этом году на фестиваль приедут Сергей Любавин (Москва), Леонид Телешев (Москва), Степан Мезенцев, ансамбль "Самоцветы" под руководством народного артиста РФ Юрия Маликова, солистка ансамбля - заслуженная артистка РФ Елена Преснякова (Москва), заслуженная артистка России Анастасия Заволокина и ансамбль "Частушка" имени Геннадия Заволокина. В концерте примут участие народный артист России Александр Михайлов, народный артист России Александр Панкратов-Чёрный, заслуженный артист России Юрий Кузнецов-Таёжный.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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