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Резкое похолодание придет в Алтайский край на этой неделе — падение температуры воздуха прогнозируют во второй половине рабочей пятидневки, сообщили порталу Amic.ru в региональном Гидрометцентре.
Согласно текущему прогнозу, первая половина недели отметится облачной погодой, но в крае будет в основном без осадков. Ночные температуры будут колебаться в диапазоне +7...+15 градусов. Днем +20...+27 градусов.
Также будет весьма ветрено — ожидаются порывы до 10-15 метров в секунду.
А вот дожди, временами ливни с грозами и градом ожидаются уже в четверг. В пятницу погода может ухудшиться еще сильнее — осадки будут сопровождаться похолоданием в течение дня. Ночные температуры могут и вовсе опуститься до +5 градусов.
Что касается погоды на выходных, то, предварительно, в субботу и воскресенье будет преимущественно без осадков, но прохладно.
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