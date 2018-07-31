Пицца — это одно из вкуснейших блюд, которое мало кого оставляет равнодушным. Ароматная и свежая, с различными начинками и нежнейшим тестом, она по праву завоевала сердца миллионов людей во всем мире. Где в Барнауле отведать горячей, сочной, вкусной пиццы? Конечно же, в Chicago Pizza. Тем более для этого появился еще один отличный повод – предложение, от которого точно трудно отказаться.
Большой круг одной из самых известных пицц — Пепперони - всего за 100 рублей. Возможно ли такое? Да, в "Чикаго" возможно все!
18 августа 2018 года в 12 часов в пиццерии "Чикаго" стартует масштабный праздник под названием "День Пиццы". Первые сто покупателей смогут приобрести круг пиццы "Пепперони" всего за 100 рублей. Важное условие: одна пицца — в одни руки. Акция пройдет на фуд-корте Chicago express, расположенном на третьем этаже ТРЦ Galaxy.
Кроме того, есть отличная возможность получить пиццу "Пепперони" бесплатно. Розыгрыш пяти вкусных пицц проводится в группе компании "ВКонтакте". Для участия необходимо пройти по ссылке и сделать репост записи о проведении розыгрыша.
Напомним, что пиццерия "Чикаго" работает в Барнауле с 2010 года и на сегодняшний день представлена в трех крупных торгово-развлекательных центрах краевой столицы. Ежедневно сотни жителей и гостей Барнаула имеют возможность насладиться вкусом одного из самых популярных блюд.
Chicago Pizza:
пр. Ленина, 102в, ТРЦ "Пионер"
Павловский тракт, 188, ТЦ ARENA
пр. Строителей, 117, ТЦ GALAXY
Сайт: http://chicago-pizza.ru/
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Комментарии
ждем огромную очередь из голодных барнаульцев которые очередь будут занимать с ночи))))
Приду, пробовали уже у них!
На халяву и уксус сладкий.
За 100 рублей пиццы не бывает.
Понятно, что рекламная акция.
Могли бы тогда и бесплатно раздавать, а то из-за 10 килорублей прямо разорятся)
Отмечу сразу, что в подобных массовых мерприятиях участия не принимаю.
Успехов в бизнесе, чикагисты)
Кстати, вот новость с открытия Додо-пиццы в Вогограде:
Жители Волгограда выстроились в километровую очередь за акционной пиццей. Все дело в том, что в честь открытия новой пиццерии можно было приобрести большую пиццу не за 365 рублей, а всего за 100 рублей. Что самое интересное, жители города покупали по 10-15 пицц за один раз, а некоторые особо предприимчивые люди даже продавали свое место в очереди за 1000 рублей. Всего было продано 3000 Пепперони по акционной стоимости, но организаторы даже не позаботились о том, чтобы сделать ограничение по количеству выдаваемой продукции в одни руки.