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Житель Алтайского края арестован в аэропорту Новосибирска за кражу 330 тысяч рублей у жителя Средней Азии, сообщает ГУ МВД по области.
В полицию обратился 43-летний житель соседней республики, который случайно оставил у кассы продажи авиабилетов свою борсетку, позднее вернулся, но её и след простыл. По его словам, в борсетке стоимостью 20 тысяч рублей находились документы, банковские карты, ключи от дома и сейфа, дорогостоящий мобильный телефон и денежные средства в иностранной валюте. Сумма причиненного ущерба составила более 330 тысяч рублей.
Полицейские установили личность человека, укравшего оставленную вещь. Им оказался 38-летний житель Алтайского края. По словам задержанного, все деньги из сумочки он вытащил, а документы выбросил. Обменял часть иностранных денег на рубли, на которые купил себе одежду, продукты и алкоголь, а также снял номер в одной из гостиниц. В общей сложности мужчина потратил около 100 тысяч рублей, оставшуюся сумму оперативники у него изъяли.
В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело. По закону мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
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