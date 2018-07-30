Фото: fotokto.ru
Новый сверхтяжелый самолет разработают в России на замену Ан-124 "Руслан", передает "РИА Новости" со ссылкой на слова вице-премьера Юрия Борисова.
Отмечается, что разработки стартуют до 2027 года. По словам Борисова, это заложено в плане научно-исследовательских работ госпрограммы вооружений.
Также вице-премьер пояснил, что в данный момент авиапарк имеющихся Ан-124 при модернизации бортового радиоэлектронного оборудования и смене украинских двигателей Д-18 на отечественные Д-35 может эксплуатироваться вплоть до 2050 года.
Напомним, что Ан-124 "Руслан" является одним из самых грузоподъемных самолетов в мире. Авиасудно способно брать на борт до 120 тонн груза.
Комментарии
Снова новости из будущего.
со ссылкой на слова вице-премьера Юрия Борисова.
К 2027 году он уже лет пять как сидеть будет.
разработать это минимальная часть проблемы, наши промышленники уже ни раз заявляли что не могут наладить серийное производство так как заказов нет в таком количестве, пример тому та же самая армата и калибр производят только штучные образцы
МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Юрий Борисов считает, что сейчас нет необходимости оснащать Вооруженные Силы России большим количеством такой техники, как "Армата" или БТР "Бумеранг", поскольку последние версии танков Т-72 имеют высокую эффективность.
"Зачем "наводнять" "Арматами" или "Бумерангами" все Вооруженные Силы? У нас танк Т-72 пользуется огромным спросом на рынке, его берут все
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Ахаха, Срамата - ВСЁ! А какой визг стоял раньше!))
В начале отказались от Протона, пытались заменить его мертворождённой Ангарой
Потом отказались от Су57
Теперь отказываются от Арматы.
Это же сколько бабла попилено и выведено в офшоры?
Судя по коверканию нимаенований российской техники, и по вангованию "представляю сколько вы сами сожрали", можно уверенно сказать, что перед нами ( гость 15:39, он же гость 15:52) просто упоротый либероид-вышиватник.
Чего забыл здесь, кастрюлеголовый?