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Жители России с помощью специального голосования определили победителей конкурса исполнителей официальной песни Универсиады-2019. Конкурс проходил в соцсетях одновременно в восьми федеральных округах, его организовал продюсерский лейбл MALFA Максима Фадеева, отмечают в пресс-службе красноярской дирекции Всемирных студенческих игр.
Победителями всероссийского конкурса стали: Муса Жанатаев (Северо-Кавказский округ, Нальчик), Марика Даниелян (Южный округ, Краснодар), Алла Бойченко (Центральный округ, Москва), Ирина Назарова (Приволжский округ, Казань), Ангелина Грабарчук (Северо-Западный округ, Санкт-Петербург), Елена Агафонова (Уральский округ, Курган), Даниил Желянин (Сибирский округ, Красноярск), Мария Куреша (Дальневосточный округ, Владивосток).
Гимн Универсиады-2019 напишет российский композитор и продюсер Максим Фадеев. Ранее сообщалось, что совместно с дирекцией игр продюсерский центр запустил конкурс в социальных сетях на лучшего исполнителя из каждого федерального округа России, победителей которого выберут с помощью народного голосования, и они примут участие в записи и исполнении официальной песни Универсиады-2019.
Игры в Красноярске пройдут со 2 по 12 марта. Ранее зимние Универсиады ни в России, ни в СССР не проводились.
Комментарии
а на большее многие и неспособны только картинки для денег выбирать да певцов и т.п.
правительство в очередной раз готовит налоговый маневр для поддержки олигархов... ну вы неунывайте и дальше продолжайте заниматься всякой фигней, противно от соотечественников которые готовы встать в любую позу лишь бы не было как на украине