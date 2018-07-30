Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Более 84 миллионов рублей дополнительно выделило правительство России для оказания помощи пострадавшим от паводка жителям Алтайского края, сообщили в пресс-службе регионального кабмина.
Так, премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым подписано распоряжение, согласно которому региону выделены средства из резервного фонда федерального правительства на ликвидацию последствий паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в период с 23 по 31 марта текущего года.
Таким образом, в край дополнительно поступит 84 миллиона 790 тысяч рублей.
Эти средства будут распределены следующим образом:
- оказание гражданам единовременной материальной помощи (55 миллионов 90 тысяч рублей);
- оказание гражданам финансовой помощи в связи с частичной утратой имущества первой необходимости (26 миллионов 700 тысяч рублей);
- оказание гражданам финансовой помощи в связи с полной утратой имущества первой необходимости (три миллиона рублей).
Отметим, что ранее федеральные власти направили на оказание помощи постращавшим от паводка жителям Алтайского края 391 миллион 280 тысяч рублей.
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