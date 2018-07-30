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Президент страны Владимир Путин подписал закон, позволяющий региональным властям расширить список льготников, которым могут компенсировать взносы на капитальный ремонт. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Теперь компенсацию расходов на капремонт могут получить пенсионеры, достигшие 70 лет, проживающие в семье с инвалидами первой и второй групп. Компенсация для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет составит 50%, старше 80 — 100%.
Авторы документа подчеркивали, что пенсионное обеспечение обеих групп граждан является практически идентичным. По официальным данным Росстата, средний размер пенсий для инвалидов I группы составляет 15 315 рублей, для инвалидов II группы — 12 479 рублей, а средний размер выплат пенсионерам по старости равен 12 830 рублям.
По информации, полученной от 55 субъектов России, реализация проекта потребует дополнительных затрат из бюджета в 300 миллионов рублей ежегодно.
Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Комментарии
позволяющий региональным властям расширить список льготников
заметьте просто рекомендации..НО кто пойдет на такое? это как с тарифами можно не повышать а повышают
благодетель. уж вроде и хватит, но нет, - загоняет к счастью непутевый народишко...