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Жителю Алтайского края и жителю Горно-Алтайска придется ответить за угон грузовика у своего работодателя.
Как сообщили в МВД по Республике Алтай, в пяти километрах от села Сугул был обнаружен автомобиль ЗИЛ-131 с механическими повреждениями. Правоохранители быстро установили собственника машины, который рассказал, что грузовик находился на территории выделенной ему лесоделяны.
"В ходе разбирательства полицейские установили, что грузовик был угнан ранее совершавшими преступления 27-летним жителем Горно-Алтайска и 21-летним жителем Алтайского края. Оба мужчины работали у заявителя по найму. Один из подозреваемых был задержан по горячим следам и доставлен в пункт полиции, где признался в содеянном", — добавляют в ведомстве.
Мужчина пояснил, что ночью он вместе со своим напарником, находясь на территории лесоделяны, распивал алкоголь. Затем мужчины решили прокатиться, но, не справившись с управлением, угонщик допустил опрокидывание грузовика. Затем подозреваемые бросили автомобиль и скрылись.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ "Угон, то есть неправомерное завладение транспортным средством, совершенный группой лиц по предварительному сговору".
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