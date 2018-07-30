Фото: "Алтайский спорт"
Воспитанник краевой спортшколы имени Константина Костенко Артём Пискун выиграл в каноэ-четвёрке первенство мира среди юношей до 19 лет, которое завершилось 29 июля в болгарском Пловдиве. В соревнованиях участвовали спортсмены в возрасте до 23 лет из 67 стран мира.
В последний день соревнований воспитанник СШОР имени Константина Костенко Артём Пискун вместе с Сергеем Немовым, Кириллом Романовым и Михаилом Егоровым выиграл в каноэ-четверке финальный заезд на дистанции 500 метров среди юношей до 19 лет. Результат победителей — 1 минута 32,235 секунды.
На 0,525 секунды от россиян отстала команда Украины, опередившая наших ребят в борьбе за золото на первенстве Европы этого года в Италии. Третье место заняла команда Германии, лидировавшая после первой половины дистанции. Её результат — 01.33, 518.
Как сообщает "Алтайский спорт", Артём Пискун — первый победитель соревнований такого высокого уровня среди юношей в гребле на байдарках и каноэ за всю историю спортшколы имени Константина Костенко и вообще краевого гребного спорта. В этом году ему исполнится 18 лет. Артём — кандидат в мастера спорта, после успехов на международной арене ему должны присвоить звание мастера спорта.
Летом он окончил 11-й класс Алтайского училища олимпийского резерва. В спортшколе имени Константина Костенко его тренируют Александр Сухой и Александр Колупаев.
Комментарии
ЗМСа чемпиону!
а можно и орден какой-нибудь
Героя россии ему дайте или заслуженного мастера спорта
свалит как Шуба -тогда будете награждать.