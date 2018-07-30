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Убийство отца инкриминируют трем сестрам в Москве — следствие ходатайствует об аресте девушек.
Как передает "РИА Новости", тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. На следующий день по подозрению в убийстве были задержаны три дочери мужчины 17, 18 и 19 лет.
Во время допроса они признали вину в совершенном преступлении, уточнив, что у них были неприязненные отношения с отцом "ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий".
По данным СМИ, мужчина избивал девушек. Как сообщает Lenta.ru, одна из девушек намекнула на попытку изнасилования со стороны отца.
Комментарии
ну и семейка! а где мать? помню ужасный случай лет десять назад, когда мать померла, отец-алкаш дочек насиловал.