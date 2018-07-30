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Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым граждане освобождаются от уплаты госпошлины за восстановление документов, если они были утрачены или испорчены в результате чрезвычайных ситуаций.
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, с 1 января 2019 года эта льгота будет распространяться на все случаи обращения за получением необходимых документов, утраченных или пришедших в негодность в случае ЧС.
Такая мера была принята в связи с тем, что, восстанавливая большое количество документов — свидетельства о рождении, браке, о правах собственности, пострадавшие при пожарах и других происшествиях несут значительные расходы.
В частности, такая проблема появилась, когда в ноябре прошлого года от взрыва газа частично разрушился дом в Ижевске. Тогда уполномоченный по правам человека в Удмуртии подал предложения по решению проблемы госпошлин при восстановлении значительного пакета документов на законодательном уровне.
Отметим, что Владимир Путин до этого подписал закон, согласно которому размер госпошлины за получение загранпаспорта нового поколения увеличивается до 5 тысяч рублей, а за водительские права нового образца — до 3 тысяч рублей.
Комментарии
Только для этого надо будет собрать кучу справок