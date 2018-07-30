Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Торжественная церемония выпуска слушателей факультета подготовки сотрудников полиции и следователей Барнаульского юридического института МВД России прошла 30 июля на плацу заведения.
В этом году всего выпущено 195 лейтенантов полиции, 125 из которых будут служить в Алтайском крае. Поздравить выпускников и вручить дипломы лучшим приехал врио главы края Виктор Томенко.
В конце церемонии во время торжественного марша выпускники по традиции кинули монеты, а после – фуражки.
Комментарии
опора и надежда действующей партии...
только с вашей поддержкой мы затнкём народу рты...
Выпускницы же сделали пилотки вверх
почему у девченок прически не уставные?
ну и злыдни вы, веруйте в наше поколение, ивсе будет хорошо! ну настолько злые, даже страшно. Вас же и будут защищать
А зачем по традиции деньги кидают?
хорошо их народ содержит, в ущерб себе
с плацА, а не с плацУ...
Да уж. Не любит у нас народ полицейских, не любит... А всё потому, что они действительно являются не защитой народа от правонарушителей, а защитой власти от справедливого народного недовольства. И это хорошо подкрепляется государственными льготами. Может я в чем-то и не прав, может они идут в бюи по зову сердца и ради справедливости. Но общее мнение народа - "ради льгот". А в случае народных протестов они легко и мать, и отца дубинками отдубасят! Кто что возразит?
у одного из вчерашних курсантов (на фото хорошо видно), что под задратой рубахой в тот момент, когда он кидает монетку, слева на туловище хорошо заметная такая татуировка. Разве это допустимо у сотрудников правоохранительных органов?
-- А кто такие эти полицейские? -- спросила Селедочка. -- Бандиты! -- с раздражением сказал Колосок. -- Честное слово, бандиты! По-настоящему, обязанность полицейских -- защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно! -- Тут у вас как-то чудно! -- сказал Винтик. -- Зачем же вы слушаетесь полицейских и еще этих… как вы их называете, богачей? -- Попробуй тут не послушайся, когда в их руках все: и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие"!
Н. Носов "Незнайка на луне"
А раньше там летчиков выпускали. Ну, видать, сейчас стражи более нужны... Вопрос: неужели каждый год требуется так много?