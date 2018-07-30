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Расписание поездов на железнодорожных вокзалах Алтайского края с 1 августа будет транслироваться с учетом местного времени.
"Для улучшения качества обслуживания пассажиров холдинг "РЖД" на всех вокзалах и остановочных пунктах сети российских железных дорог изменяет порядок информирования о времени прибытия и отправления поездов дальнего следования. Теперь информация о прибытии и отправлении поездов будет отображаться на электронных табло, платформенных указателях и вокзальных часах, а также транслироваться по громкоговорящей связи по местному времени (ранее указывалось московское время). Нововведение вступает в силу с 1 августа 2018 года", — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
В данный момент компания "РЖД" осуществляет технические работы, направленные на изменение действующей информационной системы.
Путейцы также напоминают, что в мае аналогичные изменения были внесены в порядок оформления проездных документов на поезда холдинга "РЖД", отправляющиеся с 1 августа текущего года.
Так, если раньше на бланках железнодорожных билетов фиксировалось московское время прибытия и отправления поездов, то с 4 мая (за 90 суток до 1 августа) обозначается и московское, и местное время. Информация о местном времени прибытия и отправления будет также отображаться на информационных табло в поездах.
"Таким образом, с 1 августа на всех информационных носителях холдинга "РЖД" сведения о расписании движения поездов как дальнего, так и пригородного сообщения будут отображаться по местному времени, соответствующему часовым поясам субъектов Российской Федерации", — резюмируют в пресс-службе ЗСЖД.
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