Фото: bashinform.ru
Участок Павловского тракта в районе пересечения с улицей Попова перекроют в Барнауле в начале августа на четыре дня, сообщает пресс-центр городской администрации.
Движение будет ограничено с 20:00 3 августа до 20.00 7 августа в связи с проведением работ по ремонту участка тепломагистрали.
Ввиду грядущего перекрытия участка дороги изменится движение автобусов. Оно будет организовано по следующим схемам:
- маршрут №60: … ул.Попова – ул.Балтийская – ул.Сергея Ускова – малая проезжая часть Павловского тракта – ул.Сиреневая – ул.Взлетная – ул.Попова, далее – по маршруту;
- маршрут №110: …Павловский тракт – малая проезжая часть Павловского тракта – ул.Сергея Ускова – ул.Взлетная – ул.Сиреневая – малая проезжая часть Павловского тракта – ул.Попова – разворот на переезде – ул.Попова – Павловский тракт, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту;
- маршруты №№113, 113д, 113к, 124, 124к: …Павловский тракт – малая проезжая часть Павловского тракта – ул.Солнечная Поляна – Павловский тракт, далее – по маршруту, в обратном направлении: …Павловский тракт – ул.Солнечная Поляна – малая проезжая часть Павловского тракта – ул.Сергея Ускова – ул.Взлетная – ул.Попова – Павловский тракт, далее – по маршруту;
- маршруты №№9, 114, 114н, 117, 144: …Павловский тракт – малая проезжая часть Павловского тракта – ул.Солнечная Поляна – Павловский тракт, далее – по маршруту, в обратном направлении: …Павловский тракт – ул.Солнечная Поляна – малая проезжая часть Павловского тракта – ул.Попова – разворот на переезде – ул.Попова – Павловский тракт, далее – по маршруту;
- маршрут №151: …Павловский тракт – малая проезжая часть Павловского тракта – Павловский тракт (выезд на гипермаркете "Лента"), далее – по маршруту, в обратном направлении: …Павловский тракт – ул.Солнечная Поляна – малая проезжая часть Павловского тракта – ул.Попова – разворот на переезде – ул.Попова – Павловский тракт, далее – по маршруту;
- маршрут №47: …ул.Сергея Ускова – малая проезжая часть Павловского тракта – ул.Попова – разворот на переезде – ул.Попова – Павловский тракт, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту.
Комментарии
Вот там пробище будет из дачников
Капец пробки будут от авиатора.