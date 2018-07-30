Фото: Amic.ru, Екатерина Смолихина

28 июля на горе Пикет в селе Сростки назвали победителей юбилейного ХХ Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. На мероприятие приехали известные российские писатели и кинематографисты, а также просто любители творчества Василия Шукшина.

Вошел в историю

Нынешний фестиваль действительно войдет в историю. Это не просто светское мероприятие, а настоящий праздник кино с сильной конкурсной программой, круглыми столами, питчингом и переполненными залами. А самое главное — у смотра появился свой президент — автор сценариев культовых лент "Родня" и "Полеты во сне и наяву" Виктор Мережко. Драматург привлек для отбора картин Шукшинского кинофестиваля профессиональных критиков и киноведов.

Но не только поэтому в Сростки в этом году приехало такое большое количество человек (организаторы говорят, что рекордное за четыре последних года). Вместо показа фильма-победителя, как часто это было ранее, на Пикете прошел концерт одного из лучших голосов страны — певицы Пелагеи. Даже непогода не помешала людям с самого утра занимать самые лучшие места на горе поближе к сцене. Люди — не тучи, в Сростках они не одиноки, народу было столько, что, действительно, яблоку не упасть.

Впрочем, не меньше было гостей, пришедших на улицу Советскую к 10 утра на межрегиональный фестиваль народного творчества "Правда Шукшина". На этой ярмарке можно было найти редкие сборники книг алтайских писателей, различную вышивку и даже маленьких черепашек. В 12 часов в мемориальной библиотеке Василия Шукшина стартовал "Литературный перекресток", в котором приняли участие именитые писатели Андрей Рубанов, Роман Сенчин, Владимир Костин, поэты Станислав Минаков и Виктор Коврижных.

Очередь за… селфи

Вип-гости стали съезжаться в Сростки к 14 часам дня. Наибольший интерес у местных жителей вызвал врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко, который впервые прибыл на родину Василия Шукшина. Виктор Томенко вместе с гостями подходил к каждому творческому коллективу на главной улице Сросток, общался с местными жителями. Как на рок-концертах, мужчины начали сажать детей и жен себе на плечи, чтобы они внимательнее могли рассмотреть врио главы края. К Виктору Томенко за автографом и с просьбой сделать селфи выстраивалась большая очередь. Только потом жители подходили к народным артистам России Виктору Добронравову, Аркадию Инину и Виктору Мережко. Последний, к слову, на Алтай приезжает второй год подряд и, похоже, чувствовал себя как дома: пел песни, обнимался со зрителями.

Под песню "Ой, кума, ты, кумушка, озорная думушка. До чего же ты лиха, так недолго до греха" звездные гости проследовали в часовню и мемориальный музей имени Василия Шукшина. Виктор Томенко вместе с гостями "Шукшинских дней на Алтае" поднялся на гору Пикет, где по традиции проходила большая фестивальная программа под названием "От Шукшина к Шукшину".

"Без сомнения, фестиваль стал визитной карточкой нашего региона, — обратился к зрителям врио губернатора края Виктор Томенко. — Сегодня в ряду всех культурных событий нашей страны он занимает свое важное и достойное место. В эти дни проходит огромное количество событий, встреч, показов новых фильмов, спектаклей. Мы прикасаемся к творчеству мастера, который был и остается чрезвычайно близок родной земле, живущим здесь простым людям. Интерес к творчеству Василия Макаровича объясняется тем, что он говорил о самых понятных и самых близких каждому человеку вещах: о добре и зле, о любви и дружбе, о своей родной земле и об истории. Мы постараемся приложить все силы, чтобы так оно и было".

Земля талантов

Церемония закрытия фестиваля в этом году также прошла в новом формате. Впервые звезды литературы и кино выходили на сцену сквозь импровизированный зрительский коридор. Особенно горячо публика приветствовала Виктора Мережко, который подходил к людям, жал руки, делал совместные фото. Кстати, в этот день знаменитый кинодраматург отметил 81-й день рождения.

"Сколько вас, ценителей — людей, которые понимают, что такое великое кино", — обратился он к пришедшим на Пикет. В своей речи, которую Мережко в шутку назвал тостом, заявил, что актуальность Шукшинского кинофестиваля подтверждает зрительский интерес к нему.

"Я рад, что у меня есть возможность второй раз быть на вашей земле. Мы ехали из Барнаула в Сростки — смотрели по сторонам. Как же вы работаете с землей, как у вас красиво, какие ухоженные поля. Я вас за это еще больше люблю. Алтайский край — жемчужина России. Я настолько поражен Сростками, музеем-заповедником Шукшина, тем, с какой любовью вы храните память о Василии Макаровиче. Алтай — благодатная земля для талантов. Очень рассчитываю, что в будущем году приеду в том же качестве. Может быть, и команда жюри будет та же. Обещаю вас не подвести с уровнем фильмов. Надеюсь, что наши режиссеры будут снимать хорошее кино и радовать вас", — отметил Виктор Мережко.

С приветственными словами к гостям фестиваля обратилась заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, передавшая привет и зачитавшая телеграмму от Владимира Мединского.

"Мы поддерживаем фестиваль, мы с вами знаем, что он проходит уже 42 года. И я думаю, что еще столько же, а может быть, даже больше он будет жить. Мы сделаем все возможное, чтобы этот фестиваль продолжался, разрастался. Когда смотришь историю фестиваля, видишь, что с каждым годом в нем принимает участие все больше и больше людей. А это значит, что все больше и больше людей могут прикоснуться к гениальной культуре России и ощутить себя частью нашей великой страны. Федеральная поддержка фестиваля будет сохраняться в дальнейшем", — сообщила Ольга Ярилова.

Президент жюри ХХ Шукшинского кинофестиваля Валерий Фомин, известный киновед, лауреат премии "Ника", со сцены передал во Всероссийский мемориальный музей Василия Шукшина в Сростках оригинальную рукопись сценария картины "Печки-лавочки". Он признался, что ему сложно было решить, куда отдать сценарий: в Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая или в музей-заповедник в Сростки.

"Дело в том, что "Печки-лавочки" — это сказание о Сростках, сказание о сростинской земле. Пусть этот дар хранится в этом музее, потому что сценарий родился здесь", — обосновал свое решение Валерий Фомин.

Победители

Главное для любого фестиваля — вручение призов. Всего в основную программу ХX Шукшинского кинофестиваля в этом году вошли 10 полнометражных лент. Приз за сценарий достался Владиславу Фурману за ленту "Губешка". Приз за лучшую режиссерскую работу был вручен фильму "Лили" режиссеров Ильи и Антона Чижиковых. Актриса Олимпия Ивлева, сыгравшая роль в этой картине, отмечена дипломом "За лучшее исполнение женской роли".

Фильм "Сказки о маме" был удостоен специального диплома за лучшую операторскую работу и воплощение красоты нашей родины на экране. Режиссер Александр Аравин за боевик "Решение о ликвидации" получил спецдиплом "За яркое воплощение образа героя наших дней".

Главный приз кинофестиваля ожидаемо достался фильму "Карп отмороженный" режиссера Владимира Котта с Евгением Мироновым и Мариной Неёловой в главных ролях. Председатель жюри Валерий Фомин вручил главную награду фестиваля — вазу из ревневской яшмы колыванских мастеров — актрисе Ольге Кожевниковой, которая сыграла там также одну из ролей.

Наградили и Федора Добронравова за картину "Жили-были", показанную в рамках фестиваля вне конкурса. Виктор Томенко, вручая народному артисту вазу, отметил, что отличным подарком к 90-летию Василия Шукшина в 2019 году стал бы фестиваль спектаклей, поставленных по его произведениям. Такое мероприятие он призвал провести по всей стране.

"Будь человеком"

Завершились "Шукшинские дни на Алтае" часовым выступлением певицы Пелагеи. Дождевые тучи подбирались к горе Пикет, но так и не смогли испортить зрителям превосходный вечер. Пелагея, назвавшая себя поклонницей Василия Шукшина, призналась в любви к Алтайскому краю, а также процитировала нашего земляка.

"Не страшно быть бедным, страшно быть дешевым. "Давайте следовать его заветам. Помнить его слова: "Уверуй, что все было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наше страдание — не отдавай всего этого за понюх табаку. Мы умели жить. Помни это. Будь человеком". Давайте будем настоящими людьми, будем любить свою землю, песни, дружить, любить друг друга и прославлять нашу страну", — произнесла она, сорвав аплодисменты 7 тысяч человек, собравшихся на Пикете.