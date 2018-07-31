С начала 2018 года в Алтайском крае подростками совершено более тысячи преступлений. Некоторым из них грозит лишение свободы до восьми лет. Часто закон нарушают ребята из благополучных семей, отличники и хорошисты, говорят специалисты. Наказание за преступление могут понести и те, кому еще не исполнилось 14 лет.

Что толкает мальчишек и девчонок на подобные шаги, какие преступления совершаются в отношении подростков, кто виноват и что делать — на эти вопросы в интервью Amic.ru ответила начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Алтайскому краю Марина Муравьева.

Корр.: Марина Александровна, как часто подростки совершают преступления?

М.А.: Я начну с того, что за десять лет на территории Алтайского края количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, сократилось более чем в два раза. В Алтайском крае 84 тысячи подростков от 14 до 18 лет. В этом возрасте дети уже привлекаются к уголовной ответственности.

Корр.: Какие преступления совершают дети?

М.А.: В основном корыстные преступления — кражи. Крадут телефоны, различную живность в сельской местности, аккумуляторы, технику, продукты. В магазинах воруют конфеты и так далее. Хочу сказать, что очень часто на такие шаги идут ребята из благополучных семей, которые учатся в хороших школах и находятся на хорошем счету у педагогов. Они совершают преступления "просто так". Потому что захотелось или "на слабо". Мотивы преступлений, как правило, разные.

Подростки совершают и тяжкие преступления, но их в разы меньше. Основная доля — это преступления против собственности.

Корр.: Вы говорите, что количество преступлений сократилось в два раза. Благодаря чему удалось достичь такого результата?

М.А.: Это колоссальная профилактическая работа. До 2008 года в Алтайском крае несовершеннолетними совершалось до трех тысяч преступлений. Сегодня на уровне тысячи. Это говорит о правильно выстроенном алгоритме взаимодействия всех органов системы профилактики. Это огромная сеть профилактики на территории всего региона.

Мы проводим профилактическую работу в школах. И в летнюю оздоровительную кампанию у нас проходит очень много мероприятий. Проводятся уроки безопасности, уроки жизнестойкости совместно с министерством образования края. У нас в регионе дети, по крайней мере, большинство детей, понимают, что такое ответственность. И ребята знают, что даже если они не достигли возраста 14 лет, то все равно придется отвечать за преступления.

Корр.: Даже если нет 14 лет, ребенок все равно понесет наказание?

М.А.: Да, например, когда ребенок занимается распространением наркотических средств. Кстати, опять подчеркну, очень часто в эти преступления оказываются втянуты подростки из обеспеченных семей, которые хорошо учатся в школах. Родители должны обратить внимание, если у ребенка появляются новые вещи, дорогие телефоны, наличные деньги. Это тревожный звонок.

Распространение наркотиков — это тяжкое преступление. Эта статья не предусматривает условного наказания или штрафа. Дети получают реальный срок. Иногда школьники думают, что если им не исполнилось 14 лет, то ничего за это не будет. Это ошибка.

По всем таким детям полиция совместно с комиссией выходит в судебные инстанции на помещение детей в центры временного содержания или в спецучреждения закрытого типа. Находиться там подросток может до трех лет. Это не только мера наказания. Там детям помогают "встать на правильный путь", пока это еще не поздно. Еще раз повторюсь, школьников, которым не исполнилось 14 лет, за распространение наркотиков привлекают к уголовной ответственности. В 2017 году 30 детей получили реальный срок.

По статье 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) грозит от 4 до 10 лет в местах лишения свободы.

Корр.: Дети думают, что это несерьезно?

М.А.: Я вам даже так скажу: сегодня мы в школе читаем лекцию по этой теме. Завтра из этой же школы задерживается несовершеннолетний. Дети недопонимают, что происходит вокруг. Что это все контролируется, отслеживается, что у нас есть технические возможности для раскрытия преступлений.

Корр.: Если взять всю статистику преступлений, то можно сказать, что дети из неблагополучных семей чаще нарушают закон?

М.А.: Нет, так говорить нельзя. Данная логика совершенно неприемлема. Ребенок совершает преступления в трех случаях. Первое — когда он сам хочет выглядеть "крутым", хочет самоутвердиться, второе — когда ребенок не нужен семье, когда ему не хватает внимания, и третье, когда ребенок страдает какими-либо психическими отклонениями. Всё. Больше вариантов нет. Статус семьи не имеет значения. Он ни на что не влияет. Также нельзя сказать, где совершается больше преступлений: в городе или в сельской местности. Количество нарушений закона примерно одинаковое как для крупных населенных пунктов, так и для деревень.

Корр.: Что должны сделать родители, чтобы обезопасить своего ребенка от противоправных действий?

М.А.: Родители должны, во-первых, владеть полной информацией о ребенке. Знать, что он делает, где он гуляет, кто его друзья, с кем он проводит время, чем он интересуется и так далее. Родители должны жить жизнью ребенка. Но самое главное, что должно быть в семье — это доверие.

Ребенок должен доверять маме и папе, он не должен бояться посоветоваться, что-то рассказать, признаться. Иногда дети не могут открыться своим родителям, потому что боятся, что те их будут ругать. Это неправильно. Повторюсь еще раз: в семье должно быть полное доверие. Родители и дети должны быть друзьями.

А вот жесткие меры, например тотальный контроль за компьютером, планшетом, телефоном, — это неправильно. Ребенок всегда найдет способ обмануть. Например, будет выходить в социальные сети с компьютера друга, заведет еще одну страницу в социальных сетях с вымышленным именем. Должен быть контакт в семье, тогда будет результат.

Корр.: Что делать, если совершено преступление против ребенка?

М.А.: Обращаться в полицию. Или звонить на телефон доверия ГУ МВД по номеру 128. Поступают тысячи звонков. По каждому из них проходит проверка. Отмечу, что звонят не только родители, но и дети. Бывали случаи, что ребенок не решался пожаловаться, поэтому звонила подруга.

Корр.: А дети жалуются, например, на травлю в социальных сетях или на конфликты с одноклассниками?

М.А.: Да, такие жалобы тоже поступают. И здесь необходимо разбираться в каждом отдельном случае. Во-первых, если есть конфликт в школе, то стоит обратиться к психологу, кабинет такого специалиста есть в учреждениях образования. Специалисты начинают работать с подростком. Главное – защитить ребенка.

Однако бывает, когда дети говорят, что их обижают, но на деле это обман. Иногда ребенок сам провоцирует скандал, и когда он получает широкую огласку, например, в решение проблемы уже вмешиваются родители, руководство школы, учителя, школьник начинает врать, чтобы защитить себя. Мы начинаем разбираться, разговариваем с подростком, а он начинает плакать и признается, что обманывал. Такое тоже бывает.

Корр.: Можно сказать, что общество стало более внимательным, нет равнодушия, что люди бьют тревогу, когда им кажется, что в отношении ребенка совершается преступление?

М.А.: За последние лет пять ситуация изменилась. Мы очень благодарны всем неравнодушным. Мы проводим много прямых линий, жители стали реагировать на семейное неблагополучие, у нас очень хорошо налажена взаимосвязь с министерством здравоохранения региона. Они информируют о совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении детей. Очень хорошо выстроена сеть профилактики. Сегодня люди стали реагировать на то, что ребенок плачет, что ребенка обижает, например, отчим, или малыш голодный. Можно позвонить анонимно на 128. Поступают тысячи сообщений. Общество небезразлично к судьбам детей. И за это жителям Алтайского края огромная благодарность.

Корр.: Можно сказать, что летом, в разгар школьных каникул, совершается большее количество преступлений, чем, скажем, осенью?

М.А.: Нет, так говорить нельзя. У нас 3,5 тысячи несовершеннолетних состоят на учете, и летом они практически все заняты. Да и тенденция за последние годы изменилась. Родители стали больше следить за своими детьми. У нас сократилось количество преступлений, совершаемых в ночное время суток.

Родители и дети должны помнить об ответственности. И понимать, какие последствия могут быть. Преступления, совершенные в детстве, поставят крест на дальнейшей карьере. В правоохранительных органах точно. Да бывает и так, что один неосторожный шаг может искалечить судьбу ребенка и всей семьи.

Памятка родителям

Чтобы уберечь ребенка от связи с криминальным миром, родителям необходимо четко следовать нескольким правилам.

Во-первых, виртуальных друзей и виртуального общения должно быть меньше, чем реального. Родители должны знать, с кем общается их ребенок, какие у него интересы, где и как он проводит свободное время.

Во-вторых, должно быть доверие между мамой, папой и их чадом. Если подросток по каким-то причинам побоится сказать правду, то он всегда найдет способы обмануть старшее поколение, говорят специалисты.

Также важно, чтобы был не только контроль. Бесконечные запреты, "тотальная слежка", пароли на гаджетах могут привести к агрессии школьника. Психологи рекомендуют ежедневно разговаривать с сыном или дочкой на интересующие подростка темы. Это, например, может быть обсуждение фильма или планов ребенка. Разговоры на тему "почему по математике опять тройка" не способствуют выстраиванию доверительных отношений.

Родители должны отслеживать состояние ребенка, его поведение. Если подросток резко начинает вести себя по-другому, уходит "в себя", не хочет ни с кем общаться, становится грубым и так далее — это тревожный звонок. В этом случае можно обратиться за помощью к психологу. Бывает, что изменение поведения связано с гормональным развитием, с развитием каких-то заболеваний. Здесь необходима помощь педиатра или узкого специалиста.

И еще: родителям стоит насторожиться, если у ребенка появились новые вещи, техника или наличные деньги. А на вопрос "откуда это?" отвечает, что, мол, друзья дали на время, а деньги нашел. Это может говорить о том, что подросток связался с плохой компанией и зарабатывает деньги незаконным путем.