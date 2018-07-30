Фото: iosifkobzon.ru
Пресс-секретарь народного артиста СССР и депутата Госдумы Иосифа Кобзона Варвара Виноградова рассказала о состоянии здоровья певца, отметив, что в данный момент нет никаких изменений в худшую сторону, передает "РИА Новости".
Напомним, что ранее федеральные СМИ сообщали о госпитализации артиста. Кроме того, отмечалось, что Кобзон находится в стабильно тяжелом состоянии.
Читайте также: Сестра Кобзона опровергла слухи о том, что артист впал в кому
Затем и вовсе появились данные о том, что певец впал в кому, однако сестра Кобзона опровергла эту информацию, подчеркнув, что "с Иосифом Давыдовичем все хорошо".
Комментарии
с Хворостовским тоже так: то лучше, то хуже, а конец один...жаль...