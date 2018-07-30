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В Барнауле с начала 2018 года стало меньше рождаться людей и чаще умирать. Такие данные опубликовал Алтайкрайстат. Согласно официальной информации, в январе-июне 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года демографическая ситуация в городе Барнауле характеризовалась снижением числа родившихся на 350 человек и увеличением числа умерших на 34 человека.
В расчете на 1000 человек населения показатель рождаемости составил 10,9, смертности – 11,9. Естественная убыль населения города составила 368 человек.
Так, за первые полгода в 2017 году в столице региона родилось 4098, умерло 4082 человека. В 2018 году родилось 3748, умерло 4116.
В январе-июне 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года коэффициент рождаемости (в расчете на 1000 жителей) снизился на 7,6% (10,9), коэффициент смертности увеличился на 0,8% (11,9). Показатель рождаемости населения города Барнаула выше среднекраевого уровня на 10,1%, показатель смертности ниже на 19,6%. Лидером среди районов Барнаула по рождаемости детей стал Индустриальный район.
Кроме того, в 2018 году было зарегистрировано на 73 брака меньше. Однако и количество разводов уменьшилось на 163 (1752 против 1590).
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