Фото: finansum.ru
Певица из России Анна Семенович включена в базу одиозного украинского сайта "Миротворец", передает "РИА Новости".
Причиной этого являются поездки артистки в Крым и Донбасс. На скандальном сайте аргументация относительно внесения данных Семенович в базу звучит так: за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения" в Крым.
Также отмечается, что певица "сознательно нарушила государственную границу Украины с целью проникновения" в Донбасс.
Напомним, что сайт "Миротворец" отметился скандальными публикациями, в которых обнародуются данные журналистов, представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также других граждан, которых называет "изменниками родины".
В базу сайта внесены данные и о некоторых представителях российского шоу-бизнеса.
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