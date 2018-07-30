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Минстройтранс Алтайского края рассматривает возможность открыть пригородное железнодорожное сообщение между Барнаулом и городом-курортом Яровое. Сейчас на этом направлении действуют только поезда дальнего следования, которые обслуживаются Федеральной пассажирской компанией, сообщает "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на слова врио замглавы ведомства Дмитрия Коровина.
"В перспективе мы хотели бы попробовать открыть между городами пригородное сообщение, как было когда-то с Бийском, где до 2009 года отсутствовал пригородный ж/д маршрут", — отметил Дмитрий Коровин.
Детально вопрос о запуске пригородного поезда из краевой столицы в Яровое пока не прорабатывался, отметил он. Вместе с тем, по его словам, новый маршрут может появиться в следующем году. Окончательное решение будет принято зимой при формировании расписания для АО "Алтай-Пригород" (51% принадлежит ОАО "РЖД", 49% — региону) на следующий сезон.
Ранее отмечалось, что июль на "алтайской Ибице" побил рекорд по турпотоку. Озеро Яровое, по разным оценкам, за сезон посещают не менее 400 тысяч человек. Официальная статистика ориентируется на данные гостиниц, турбаз – их в Яровом всего около десятка, примерно на 1000 мест, единственного санатория, грязелечебницы и организованных кемпингов.
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