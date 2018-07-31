ЛЭП, алюминиевые баки, канализационные люки и даже металлические кресты и оградки с кладбища. Эти предметы некоторые люди рассматривают в первую очередь как источник дохода. В Алтайском крае кражи черных и цветных металлов не редкость. С 1 января 2018 года и по сегодняшний день на территории Алтайского края было совершено порядка 300 подобных преступлений, раскрыто более 70%.

Как в Алтайском крае раскрывают подобные преступления, что грозит за кражи цветмета, а также что сделать, чтобы обезопасить свое имущество от воров, читайте в материале портала Amic.ru.

Плохо лежит

Большим спросом, говорит старший оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска ГУ МВД РФ Василий Червоный, пользуются изделия из алюминия. Это могут быть баки или фляги для воды, различное оборудование или просто садовая посуда. Преступники тащат все, что "плохо лежит".

"На дачных участках могут быть разные вещи, которые будут интересны злоумышленникам. Например, посуда из алюминия. Но надо сказать, что такие преступления на дачных участках совершают не так часто. Куда более распространены случаи, когда воруют металл с территории, где складируется большое количество предметов из алюминия, меди и так далее. Бывает так, что на предприятиях нет охраны, сторожа, и могут унести чугунные батареи, трубы. Воры действуют по принципу: чем больше заберешь, тем больше получишь денег", — рассказал порталу Amic.ru Василий Червоный.

По словам сотрудника правоохранительных органов, нередки случаи, когда на кражу решаются в одиночку. Чаще всего это "спонтанное" преступление. Например, идет человек мимо участка и видит, что на территории лежит алюминиевая фляга, а хозяев не видно. Он крадет имущество, сдает его в пункт приема металла и получает деньги.

"На территории Тальменского района из бани на приусадебном участке украли флягу. Тогда задержали местную жительницу. Свои действия дама объяснила просто: были нужны деньги", — продолжает старший оперуполномоченный по особо важным делам.

Но все-таки в основном "на дело" идут по нескольку человек. В этом случае можно говорить о том, что преступление планировалось заранее. Допустим, злоумышленники решились на кражу электродвигателя, чтобы добыть медь из проводов. А запчасть может весить килограммов 15-20, и здесь одному не справиться.

ЛЭП

Линии электропередачи также часто привлекают воров цветного металла. Они состоят из алюминиевого сплава, который "в цене". Как правило, предпочитают срезать провода в сельской местности — так больше шансов, что о преступлении узнают нескоро.

"Например, идет резервная линия на летнюю дойку. На зимний период линию отключают и до весны не трогают. И в осеннее время или в начале первых теплых дней, когда снег подтаивает, народ начинает лазить по столбам, чтобы обрезать линию и сдать в металлоприемник", — говорит Червоный.

Бывают и более "отчаянные". Так, в июле 2018 года задержали жителей Горняка. Двое мужчин похитили 300 метров силового кабеля с дробильной станции в Локтевском районе. Сумма ущерба составила порядка 50 тысяч рублей.

"Порой есть горе-злоумышленники. В прошлом году был случай в одном из районов Алтайского края. Гражданин хотел срезать провода электропередачи, в результате мужчину отбросило током. Упал на землю и получил множество телесных повреждений. Жив остался, а вот кража, к счастью, не получилась", — рассказывает сотрудник уголовного розыска.

Клумба, люки, кресты

С 1 января 2018 года и по сегодняшний день на территории Алтайского края было совершено порядка 300 подобных преступлений, раскрыто более 70%. За кражи грозит уголовное наказание с реальным сроком в соответствии со 158-й статьей Уголовного кодекса РФ "Кража". Но это не всегда останавливает любителей "легкой добычи".

Так, в первом квартале 2018 года в Целинном районе Алтайского края двое местных жителей похитили металлическую станину от кузнечного молота. Вес изделия, только представьте, составлял 400 килограммов. Чтобы довести похищенное до пункта приема металла, мужчины привязали станину к автомобилю и тащили до приемника.

А в Алейске четверо местных жителей украли клумбу, изготовленную из металлического швеллера, возле одного из магазинов города. Преступление группа совершила ночью, а уже в течение последующих суток все они были установлены и задержаны. Вину задержанные признали.

Также в пункты приема металлолома везут кресты и оградки с кладбищ, канализационные люки, обрезки металла, чугунные батареи. Иногда, чтобы запутать полицейских, сбывают украденное подальше от дома: для этого уезжают в другой район или город.

"Такие преступления пресекаются профилактическими работами с пунктами приема металла. Нам часто сообщают о таких фактах, и мы принимаем меры", — рассказал Василий Червоный.

В пунктах приема металла есть перечень того, что нельзя принимать. Среди прочего провода ЛЭП, ритуальные принадлежности, канализационные люки. Но порой закон нарушают не только те, кто ворует, но и те, кто покупает "запрещенку". И если полиция установит этот факт, то пункт приема лишат лицензии. Сдаваемый гражданином металлолом должен быть в указанном перечне поименован. В противном случае сдать такой лом физическое лицо сможет только нелегально.

Важно, что при сдаче металла должно быть документальное доказательство права собственности. Прежде всего, это требуют при сдаче цветного металлолома небытового характера. Приемщик должен потребовать документы, и сдатчик обязан их предъявить.

Как не стать жертвой воров?

Чтобы не стать жертвой охотников за легкими деньгами, соблюдайте элементарные правила безопасности.

Если вы живете в частном доме, то установите хороший забор, который скроет двор от посторонних глаз. Неплохо завести собаку, а если есть возможность, то установить видеонаблюдение. Что касается дачников, то ценные изделия из цветмета на ночь стоит запирать на замок или забирать с собой в город. Можно установить решетки на окнах, а обычные замки поменять на более надежные.

Предприятиям рекомендуется подписать договор с частными охранными предприятиями, установить сигнализацию и видеонаблюдение.

Также не стоит терять бдительность. Если вам кажется, что человек замышляет преступление, готовит кражу, то звоните по номерам: "02", "112", "128".