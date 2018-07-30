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Житель Барнаула, который ранее уже был неоднократно судим, обвиняется в угрозе убийством и вымогательстве денежных средств у адвоката Адвокатской палаты Алтайского края.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в 2009 году по иску бывшей супруги обвиняемый был выселен из ее дома без предоставления другого жилого помещения.
Интересы истца в суде представлял адвокат краевой Адвокатской палаты. Мужчина счел, что виновником его выселения является именно этот юрист.
В итоге в январе этого года горожанин зашел в рабочий кабинет адвоката и, продемонстрировав предмет, похожий на гранату, стал высказывать в его адрес угрозу убийством.
Более того, избив потерпевшего, злоумышленник стал вымогать у него деньги в качестве компенсации за семилетнюю аренду жилья, которое обвиняемый вынужден был снимать, лишившись жилплощади.
Своей вины горожанин не признал. В данный момент уголовное дело направлено в суд.
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