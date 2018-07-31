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Нежаркую погоду без дождей обещают в Алтайском крае в последний день июля

, ИА "Амител"
Порывы ветра во вторник будут достигать 15 метров в секунду

Фото: gallery.world

Сухая и нежаркая погода ожидается в Алтайском крае в последний день июля.

Согласно данным регионального Гидрометцентра, 31 июля в крае будет без осадков, в утренние часы местами туман.

Дневные температуры составят +22...+27 градусов, местами в северных районах +17...+22 градуса.

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Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду с усилением до 10-15 метров.

В Барнауле также без осадков. Днем в краевой столице будет +22...+24 градуса. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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