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Сухая и нежаркая погода ожидается в Алтайском крае в последний день июля.
Согласно данным регионального Гидрометцентра, 31 июля в крае будет без осадков, в утренние часы местами туман.
Дневные температуры составят +22...+27 градусов, местами в северных районах +17...+22 градуса.
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Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду с усилением до 10-15 метров.
В Барнауле также без осадков. Днем в краевой столице будет +22...+24 градуса. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.
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