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Ученые Института катализа им. Г.К. Борескова из Новосибирска разработали экологически чистое топливо, смешав бензин с веществом, полученным от переработки соломы и древесины. В качестве добавок химики использовали производные фурфурола — вещества, которое получается при смешивании отходов сельского хозяйства и лесопереработки с серной кислотой. Небольшая доля фурфурола содержится в сахаре, меде и некоторых продуктах, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".
В ходе экспериментов химики выделили два особо перспективных соединения, характеризующихся низким уровнем выброса токсичных соединений, в отличие от обычных бензиновых добавок.
"Сейчас мы находимся на этапе наработки топливных добавок и изучения влияния производных фурфурола на основные и эксплуатационные свойства автомобильного бензина. С большой вероятностью могу сказать, что в будущем в продажу выйдет экологичная высокооктановая добавка, полученная из простой соломы", — цитирует издание представителя лаборатории каталитических процессов переработки возобновляемого сырья ИК Андрея Смирнова.
Все производные фурфурола отличаются низкими температурами кристаллизации, что хорошо сказывается на стабильности и устойчивости бензина к минусовым температурам.
Комментарии
Смысл сего? Я очень сомневаюсь что литр его дешевле традиционно произведенного бензина