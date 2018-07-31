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Обещанного 3 года ждут: РПЦ не торопит с переездом Барнаульский планетарий

, ИА "Амител"
Власти убедили служителей культа не выселять планетарий до тех пор, пока не будет найдено альтернативное место для переезда

Фото: 10.tayga.info

Барнаульский планетарий в ближайшие три года не сменит свою прописку и будет располагаться на старом месте — в парке "Изумрудный". Договоренность об этом была достигнута в ходе встречи главы города Сергея Дугина с митрополитом Барнаульским и Алтайским Сергием.

Предполагалось, что здание планетария (ранее его занимал Кресто-Воздвиженский храм) должны были передать церкви в марте 2019 года. Как сказано на сайте администрации города, мэр Дугин и владыка Сергий решили поэтапно решать данный вопрос.

Ранее сообщалось о том, что помещение по адресу: Сибирский проспект, 38 должно быть освобождено к концу 2018 года, однако место, куда можно переселить планетарий, пока так и не подобрано. Если быть более точным, то практически наверняка это будет здание бывшего кинотеатра "Родина" на проспекте Ленина. Правда, занять его удастся не ранее осени 2019 года.

Поэтому на встрече достигнута договоренность, что пока в городе не найдут альтернативу для размещения "звездного дома", планетарий будет работать на прежнем месте.

Сергей Дугин поручил комитету по управлению муниципальной собственностью Барнаула разработать проект соглашения о передаче в собственность местной православной религиозной организации здания планетария, а также — одновременно — о передаче епархией здания в безвозмездное пользование планетарию на три года с возможностью пролонгации соглашения.

Напомним, решение о том, что планетарий (общей площадью 275,6 кв. м) и земельный участок под ним (2787 кв. м) передадут РПЦ, было принято администрацией Барнаула еще в 2014 году.

При этом до 1 июля 2018 года должна была завершиться работа по подбору нового здания либо по выбору земельного участка для строительства планетария. За прошедшие годы данная тема активно обсуждалась в СМИ.

Вариантов городскими чиновниками, а также руководством планетария было названо несколько. В их числе — ДК "Трансмаш", кинотеатр "Родина", бывший ТЮЗ, площадка на территории парка Центрального района, а также участок в излучине Барнаулки на улице Приречной, напротив Речного вокзала. Впрочем, от строительства решили отказаться по финансовым соображениям.

Таким образом, выбор пал на "Родину". Напомним, что это здание большинство арендаторов покинуло зимой 2016/2017 годов. Площади "Родины" позволяют разместить интерактивный музей астрономических и астрофизических явлений и Музей космонавтики, а над административной частью кинотеатра вполне возможна установка обсерватории.

Однако в 2017 году здание "Родины" передали театру кукол "Сказка", который некоторое время назад лишился своего дома и вынужден был "ютиться" в ДК Моторостроителей. В "Родине" театр будет находиться, пока не построят новое здание на улице Пушкина. Ориентировочно, это произойдет к сентябрю 2019 года.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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