Кондитерская фирма "Алтай", скорее всего, в очередной раз выиграет аукцион по изготовлению новогодних подарков для школьников Алтайского края. При этом компания готова сэкономить региональному бюджету почти 1,7 млн рублей, следует из данных сайта госзакупок.
Всего на эти цели было предусмотрено 26,873 млн рублей. От исполнителя потребуется изготовить 127 970 подарочных наборов. Стоимость каждого из них оценивается в 210 рублей.
Всего на аукцион было подано две заявки. Первая — от индивидуального предпринимателя Ольги Паневиной, вторая — от ООО "Кондитерская фирма Алтай". При этом ИП скинула со стартовой цены почти 300 тысяч рублей (26,589 млн рублей), ее соперник пошел дальше, убрав от максимальной цены контракта 1,7 млн (25,18 млн рублей). Победитель торгов будет назван до 10 августа.
Отметим, уставный капитал ООО "Кондитерская фирма "Алтай" составляет 167 тысяч рублей, гендиректор и единственный учредитель компании — Игорь Кубанов. Основной вид деятельности — производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий.
Новогодние подарки предназначены для учеников начальных классов. Судя по техническому заданию, на коробки будет нанесен поздравительный текст от губернатора Алтайского края. Все конфеты при этом должны быть изготовлены не ранее 1 ноября 2018 года. Общий вес сладостей составит не менее 700 г. Кроме того, в детский подарок положат буклет с гимнастикой для глаз, новогоднюю открытку, картонную подставку — органайзер, ручку и простой карандаш.
Напомним, традиционно подобные аукционы в регионе выигрывает кондитерская фабрика "Алтай". Так, в 2017 году при стартовой цене лота в 20,852 млн рублей (речь шла о 119 810 подарках за 174 рубля каждый) в итоге наборы были изготовлены за меньшую сумму — 19,089 млн рублей.
Кстати, в прошлый раз на аукцион также было подано всего две заявки, причем от тех же самых конкурсантов.
Ольга Паневина зарегистрирована в качестве ИП в августе 2013 года. Основной профиль — розничная торговля кондитерскими изделиями в специализированных магазинах. К вспомогательным видам деятельности относится торговля мучными и кондитерскими изделиями, а также безалкогольными напитками.
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