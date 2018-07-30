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Общероссийский народный фронт сообщил о нехватке учителей в российских школах. Больше всего учреждения нуждаются в педагогах по математике, а также по русскому и иностранному языкам, пишет РБК.
Такие данные приводят эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и фонда "Национальные ресурсы образования" по итогам мониторинга зарплат и нагрузки учителей (результаты есть у РБК). В рамках этого исследования фонд с 9 мая по 10 июня 2018 года опросил 3110 педагогов общего образования из 82 регионов. Итоги опроса ОНФ направит в Министерство просвещения.
О нехватке учителей сообщили 48% опрошенных. Российская школа непрерывно занимается "латанием кадровых дыр", комментирует результаты исследования заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.
"Некоторые педагоги уходят из школы прямо во время учебного года, не выдерживая высокой нагрузки, в том числе непедагогической, и низкого уровня заработной платы. И многие признаются, что отговаривают молодых учителей идти работать в школу", — утверждает она.
Больше всего опрошенных (44%) заявили о нехватке в их школах учителей математики. О дефиците преподавателей иностранного языка заявили 39%, учителей русского языка и литературы — 30%. 26% учителей отметили нехватку кадров в начальной школе.
Комментарии
А слабо сделать учителям зарплату как у военных? Хотя нашему государству нужны необразованые рабы...