Врио главы региона Виктор Томенко поручил в максимально короткие сроки довести средства из резервного фонда Правительства России до жителей Алтайского края.
Ранее правительство России приняло решение о выделении средств жителям края, пострадавшим от паводка. Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев. Отметим, что это вторая заявка, одобренная Правительством страны, об оказании поддержки жителям региона.
На этот раз в Алтайский край поступит 84 миллиона 790 тысяч рублей. Это позволит оказать материальную поддержку жителям 28 муниципальных образований Алтайского края.
Средства будут направлены на осуществление выплат гражданам, пострадавшим в результате паводка в марте 2018 года. По 10 тысяч рублей будет выплачено 5509 гражданам в форме единовременной материальной помощи. По 50 тысяч рублей за частично утраченное имущество получат 534 человека, по 100 тысяч рублей за полную утрату имущества получат 30 жителей Алтайского края. Наибольшее количество получателей субсидий проживает в Петропавловском районе — 2247, Смоленском районе — 695, Бийском районе — 669.
Как отмечает пресс-служба регионального правительства, Виктор Томенко поручил при поступлении финансирования в регион в максимально короткие сроки перечислить денежные средства на лицевые счета граждан.
Комментарии