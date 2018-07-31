Фото: кадр из фильма "Стой, а не то мама будет стрелять"
Жительница США застрелила своего мужа, узнав, что тот приобрел подписку на телеканалы с порнографией, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на американские издания.
Сообщается, что 69-летняя Патриция Хилл сама позвонила в полицию и сообщила, что только что застрелила 65-летнего Фрэнка Хилла, который был ее мужем. По прибытии на место преступления сотрудники полиции обнаружили тело мужчины, который скончался от двух огнестрельных ранений.
Женщина рассказала, что начала спорить с мужем, который сидел в сарае. Она была недовольна тем, что он повторно оформил подписку на телеканалы с порно-контентом, несмотря на то, что она уже отменяла ее.
Хилл попросила мужчину уйти, но тот отказался. Тогда она сходила в дом и вернулась в сарай уже с пистолетом. В итоге ревнивая супруга выстрелила в голову и ногу любимого мужа, равнодушно отправилась домой, где вызвала службу спасения.
На данный момент американка находится под стражей и ожидает начала судебного разбирательства.
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