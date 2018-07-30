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Специальному посланнику ООН по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии Мишелю Казачкину рассказали о нехватке таблеток для ВИЧ-позитивных в регионах России, особенно в Алтайском крае. Пациенты из Бийска пожаловались, что им не выдают препарат под предлогом того, что он снят с производства, но это ложь, сообщает "Тайга.инфо".
Озвучила проблему в своем выступлении представительница организации "Е.В.А." из Санкт-Петербурга Мария Годлевская. По ее словам, пациенты мотивированы начинать лечиться как можно раньше, но если брать Алтайский край, там большие перебои.
В качестве доказательства такого суждения приведены два сообщения из Бийска, поступившие на сайт "Перебои.ру". Жители наукограда интересовались, действительно ли препарат "Калетра" (лопинавир+ритонавир) снят с производства.
"Вчера пришел за терапией, но врач сказала, что "Калетру" с производства сняли и ее больше не будет, что теперь "Калетру" всем будут заменять другими препаратами. Я сказал, что против экспериментов и не хочу менять ничего. В итоге мне дали, со слов врача, последнюю банку, которую я считай у детей отобрал, и в следующем месяце точно не будет "Калетры". Неужели это правда? Что мне делать?" — приводит издание слова жителя города Олега.
Согласно анализу госзакупок, в 2018 году Министерство здравоохранения РФ закупило "Калетру", и в Алтайский край должно быть поставлено 2343 упаковки по одному аукциону и чуть более 9 тыс. упаковок по второму. По условиям контрактов с "Р-Фарм", поставки "Калетры" должны были завершиться по первому контракту в полном объеме не позднее 30 июня и в объеме 50% по второму контракту до 31 июля 2018 года. Компания "Р-Фарм" ранее уже признавалась в срыве сроков поставок других АРВ-препаратов. По последним данным "Пацконтроля", "Калетра" поступила на склад в Барнаул 16 июля, вторую часть поставщик отгрузит также в июле.
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