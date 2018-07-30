Актер театра "Современник" Сергей Шеховцов скончался в Москве на 57-м году жизни. Во время прогулки с собакой у артиста остановилось сердце.
Как сообщает пресс-служба театра, он "ушел легко, гуляя со своей любимой собакой". Известно, что у Шеховцова остались жена и двое сыновей.
"У нас большая потеря, настоящая беда. Только что стало известно о смерти нашего товарища, актера Сергея Шеховцова", – сообщается на странице "Современника" в Facebook.
Среди последних ролей артиста в театре "Современник" – "ГенАцид. Деревенский анекдот" и "Не становись чужим". Щеховцов известен по ролям в сериалах "Кровавая барыня", "Марш Турецкого", "Маросейка, 12", "Дальнобойщики". За время своей творческой карьеры он также снялся в фильмах "Ландыш серебристый", "Антикиллер", "Выкрутасы".
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