Жители Алтайского края пожаловались на качество региональной дороги

Фото: "Барнаул 22"
Жители Алтайского края в социальных сетях поделились фотографиями трассы в районе, которая ведет из села Мамонтово в Родино. Как отмечают пользователи группы "Барнаул 22", дорожное полотно разбито и нуждается в ремонте.
В таком состоянии дорога до границы с Родинским районом, говорят очевидцы. Выбоины и ямы занимают большую часть полотна, некоторые из них могут представлять опасность для водителей. В таком же состоянии находится и обочина трассы.
Отметим, что состояние трассы неоднократно вызывало критику у водителей. При этом, скорее всего, ее будут ремонтировать только тогда, когда дорога из Барнаула в Павлодар получит статус федеральной.
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