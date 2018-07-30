Алексей Венедиктов покинул совет директоров "Эха Москвы"

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Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов покинул совет директоров радиостанции. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Причины ухода из совета директоров он не назвал.
"Я покинул совет директоров "Эха Москвы". Миноритариев теперь там будет представлять мой заместитель Екатерина Годлина", — написал Венедиктов.
"Эхо Москвы" входит в крупнейший российский медиахолдинг "Газпром-медиа".
В 2015 году акционеры радиостанции избрали новый совет директоров после отставки главы холдинга Михаила Лесина. В него, помимо Венедиктова, вошли гендиректор "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко, его заместитель Татьяна Доброхвалова, гендиректор "Газпром-медиа Радио" Юрий Костин, а также гендиректор "Эха Москвы" Екатерина Павлова.
Венедиктов занимает пост главного редактора с 1998 года. Владеет 18% акций ЗАО "Эхо Москвы".
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