Фото: правительство Алтайского края
Более 45 тысяч человек посетили мероприятия Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" в 2018 году. Как сообщает управление по культуре и архивному делу, в этом году в программу фестиваля вошло около 60 мероприятий, расширилась его география. Показы фильмов, встречи с кинематографистами, писателями прошли в 15 городах и районах Алтайского края.
Показы основной конкурсной программы, а также программы короткометражного кино состоялись в Барнауле, Бийске, Поспелихе, Кулунде, Благовещенке, Змеиногорске, Камне-на-Оби, Быстром Истоке, Сростках. На кинопоказах побывало более 7 тысяч человек.
Встречи с писателями в рамках проекта "Литературный перекресток: Шукшин и вся Россия" в этом году прошли на 8 площадках. С читателями пообщались Януш Леон Вишневский из Польши, Андрей Рубанов из Москвы, поэт из Белгорода Станислав Минаков, лауреат Шукшинской литературной премии Губернатора Алтайского края Владимир Костин (г. Томск), Роман Сенчин из Екатеринбурга и поэт из Кемеровской области Виктор Коврижных. На литературных площадках побывало свыше полутора тысяч человек.
Финальные мероприятия на горе Пикет, в том числе концерт Пелагеи, посмотрели порядка 15 тысяч человек.
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