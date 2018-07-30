Фото: "Таштагольский курьер"
Приказом Генерального прокурора РФ на должность Горно-Алтайского транспортного прокурора назначен Илья Вайнер, сообщает пресс-служба прокуратуры России.
В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказали, что работающий с 2011 года в органах надзорного ведомства Илья Вайнер занимал различные должности в прокуратурах Тоджинского района Республики Тыва, города Таштагола Кемеровской области, Новокузнецкой и Горно-Алтайской транспортных прокуратурах. Силовик имеет классный чин "юрист 1 класса".
На момент назначения Илья Вайнер руководил Горно-Алтайской транспортной прокуратурой в статусе исполняющего обязанности.
Напомним, Горно-Алтайская транспортная прокуратура образована в ноябре 2015 года. В перечень поднадзорных ей объектов вошли объекты воздушного и водного транспорта в пределах границ Республики Алтай, Горно-Алтайский и Ташантинский таможенные посты, подразделения контролирующих (надзорных) органов и органов транспортной полиции.
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