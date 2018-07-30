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Алтайское казино наказали за использование символики ФИФА

, ИА "Амител"
На сайте "Алтай Пэлас" использовался символ Забиваки

Фото: archive.rave.com.ua

Игорное заведение "Алтай Пэлас" будет оштрафовано российскими властями за нарушение закона "О защите конкуренции" за то, что незаконным образом использовало официальную символику чемпионата мира по футболу для привлечения клиентов.

Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации отмечает, что на сайте "Алтай Пэлас" в разделе бронирования столиков было изображение талисмана мундиаля – волка Забиваки, а также использован шрифт DUSHA, разработанный специально для ЧМ-2018.

Поскольку "Алтай Пэлас" не является официальным партнером ФИФА, данное использование символики является незаконным, и игорное заведение понесет административное наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей. 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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