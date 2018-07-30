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Конституционный суд Грузии удовлетворил иск членов партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили против парламента Грузии и признал, что употребление марихуаны без назначения врача незаконно.
"Употребление марихуаны является сферой, защищенной правом на свободное развитие личности. В связи с этим установленная ответственность за потребление марихуаны несоразмерна защите законной цели и противоречит требованиям статьи 16 Конституции Грузии", — говорится в постановлении суда.
Запрет на употребление марихуаны — это действие, направленное против её оборота, и поэтому служит законной цели защиты здоровья потребителей. Однако, по мнению суда, роль отдельного пользователя в содействии обороту марихуаны очень мала, следовательно, угрозы ее индивидуального потребления также малы.
Теперь в Грузии можно употреблять марихуану, но не покупать ее или хранить. За хранение и приобретение наркотика (до пяти граммов высушенной марихуаны и до десяти граммов сырой) предусмотрен административный штраф — 500 лари (более 12,7 тыс. рублей). Уголовное дело может быть возбуждено в случае обнаружения большего количества наркотика.
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