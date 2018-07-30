Минтранс хочет исключить портфели и дамские сумки из ручной клади

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Минтранс предлагает исключить портфели и дамские сумки из перечня вещей, обязательных к взвешиванию при посадке в самолет, при этом рюкзаки останутся в этом списке.
Проект о внесении изменений в Федеральные авиационные правила опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"При регистрации и/или выходе на посадку пассажир по требованию перевозчика обязан предъявить для взвешивания ручную кладь, за исключением дамской сумки, портфеля, букета цветов, верхней одежды, детского питания для ребенка на время полета, костюма в портпледе, костылей, тростей, ходунков, роллаторов, складного кресла-коляски, лекарственных препаратов, специальных диетических потребностей", – говорится в документе.
Из действующего перечня вещей обязательным для взвешивания останется в том числе рюкзак, детская люлька или коляска.
Новые правила провоза ручной клади в самолете вступили в силу в ноябре 2017 года. Норма бесплатного провоза ручной клади, установленная авиакомпанией, не может быть меньше пяти килограммов. Помимо этого, пассажир имеет право взять с собой ряд вещей, в том числе дамскую сумку или рюкзак. Вес и габариты рюкзака авиакомпании могут устанавливать самостоятельно. Кроме того, перевозчики получили право потребовать от пассажира взвесить его ручную кладь.
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