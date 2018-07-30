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Уровень рождаемости в январе-июне в России снизился на 4,7% по отношению к аналогичному периоду 2017 года. Об этом говорится в материалах Росстата. При этом смертность за шесть месяцев 2018 года выросла на 0,7%.
Так, число родившихся в 2018 году за январь-июнь составило 782 тысячи человек против 821 тысячи человек годом ранее, число умерших за аналогичный период — 946 тысяч против 940 тысяч годом ранее. Согласно материалам, больше всего детей родилось в Москве (63 тыс.), Московской области (42 тыс.), Санкт-Петербурге (31 тыс.), Краснодарском крае (30 тыс.), Свердловской и Тюменской областях (по 24 тыс.), Республике Татарстан (22 тыс.) и Ростовской области (19 тыс.).
Количество браков за указанный период уменьшилось почти на 29 тысяч. Больше всего браков в 2018 году зарегистрировали ЗАГСы Центрального (101 тысяч), Приволжского (68 тысяч) и Сибирского (52 тысячи) федеральных округов. Чаще всего разводились тоже в ЦФО (78 тысяч), ПФО (55 тысяч) и СФО (42 тысячи).
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