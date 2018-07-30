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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о споре с известным режиссером Тиграном Кеосаяном перед матчем чемпионата мира по футболу между сборной страны и Испанией. По словам Пескова, он проиграл спор, потому что ставил не на нашу команду и теперь должен Кеосаяну приличную сумму денег.
"Я своему товарищу Тиграну Кеосаяну проспорил много денег. Кстати, долг я ему еще не отдал. Перед матчем чемпионата мира — 2018 Россия — Испания я поставил на испанцев. Радовались победе сборной мы вместе. Тигран, я отдам! Честное слово!" — пообещал Песков в эфире "Авторадио".
Между тем он отметил, что если бы это потребовалось для победы команды, то он сбрил бы усы и побрился наголо.
Песков уже сбривал свои усы в 2014 году, проспорив дочери Елизавете, успешно сдавшей ЕГЭ.
На вопрос о том, как проводит свой отпуск, пресс-секретарь президента переадресовал всех интересующихся в Инстаграм Навки, отметив, что сам не пользуется социальными сетями.
"Я не умею, я никогда в жизни не залезал в Фейсбук. Мне не нравится это, и главное — нет в этом потребности", — сказал он.
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