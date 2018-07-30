МЧС завершило проверки всех торговых центров в России, которые были начаты в марте после пожара в кемеровской "Зимней вишне", сообщает "РИА Новости".
"С 28 марта по 25 июля 2018 года МЧС России проводило внеплановые проверки торгово-развлекательных центров и других объектов с массовым пребыванием людей. Всего было проверено порядка 90 тысяч объектов, в том числе свыше 11 тысяч торгово-развлекательных центров", — говорится в сообщении.
В ходе проверок ведомством выявлено более 280 тысяч нарушений противопожарных требований.
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. В результате замыкания электропроводки на верхнем этаже загорелась игровая зона, все коридоры и помещения заволокло едким черным дымом. Из-за несработавшей сигнализации люди в кинотеатрах узнали о пожаре слишком поздно. В результате погибли 60 человек, в том числе больше 40 детей.
Отметим, что проверки проходили и в Алтайском крае. Из-за выявленных нарушений свою работу прекращали такие ТЦ, как "Арена", "Гулливер", "Первомайский", "Район" и другие.
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