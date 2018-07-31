Путин подписал указ о праздновании 150-летия Бунина в 2020 году

Президент Владимир Путин подписал указ о праздновании 150-летнего юбилея великого русского писателя Ивана Бунина, которое будет отмечаться в 2020 году. Документ опубликован на портале правовой информации.
Президент дал распоряжение образовать комитет по празднованию юбилея и возложить на него организацию различных мероприятий по празднованию 150-летия Бунина.
Иван Алексеевич Бунин — классик русской литературы и нобелевский лауреат (1933), мастер философской лирики, автор романа "Жизнь Арсеньева", повестей "Суходол", "Деревня", рассказов "Господин из Сан-Франциско", "Легкое дыхание", "Антоновские яблоки".
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