Продажи подержанных автомобилей в 2018 году выросли в России

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Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" подвели итоги продаж подержанных автомобилей на российском рынке за первые шесть месяцев 2018 года. По данным аналитиков, объем рынка автомобилей с пробегом в России за отчетный период составил 2,54 миллиона единиц, что на 2% больше, чем за аналогичный период годичной давности.
За июнь россияне и дилеры реализовали 480,6 тыс. машин на "вторичке", что также превышает результат прошлого года на 4,8%. Более четверти от всех продаж занимают отечественные автомобили LADA – в первом полугодии они остаются самыми востребованными в нашей стране. Второе место по объему продаж за первые шесть месяцев заняла Toyota (286,5 тысяч ед.), она же и стала лидером среди иномарок на вторичном рынке. На третьем месте Nissan — 140, 9 тыс. штук, за ним Hyundai — 124,4 тыс. штук. Замыкает пятерку лидеров Kia с результатом 109,7 тыс. проданных автомобилей с пробегом.
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